Тото Вольфф: Состав Mercedes в 2026-м не изменится

Тото Вольфф фактически подтвердил, что Джордж Расселл и Кими Антонелли продолжат выступать за Mercedes в 2026 году. Руководитель Mercedes добавил, что контракт с Расселлом пока не подписан, поскольку стороны ещё не согласовали все условия.

Тото Вольфф: «Я всегда говорил, что относительно нашего состава не будет громких новостей. Конечно, мы продолжим сотрудничество с обоими нашими гонщиками.

Нам ещё предстоит согласовать некоторые моменты в контракте Джорджа, поскольку мы хотим оптимизировать переезды и участие в маркетинговых акциях. Нужно согласовать, сколько дней Джордж будет тратить на рекламные мероприятия. Он уже опытный гонщик, и важно обсудить эти вопросы.

Мы стремимся к тому, чтобы гонщики показывали максимально возможные результаты, и не хотим перегрузить их маркетинговыми акциями и общением с прессой, так что сейчас перестраиваем все эти моменты».

Руководитель Mercedes добавил, что не стоит ждать официального подтверждения контрактов в Монце: «Сделаем ли мы заявление в Монце? Нет. Но я не думаю, что с нашей стороны будет какое-то громкое заявление. Когда мы поставим подписи под соглашением, то просто об этом проинформируем».

