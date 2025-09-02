Эдди Хирн выбрал бойца, который повторит путь Усика и свергнет его с трона

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал единственного боксера в мире, который способен повторить путь Александра Усика.

«Мы хотим, чтобы Опетая завоевал все пояса в первом тяжелом весе, чтобы стать абсолютом, а затем мы хотим подтолкнуть его к бою с Александром Усиком, чтобы попытаться стать бесспорным чемпионом в супертяжелом весе. Он достаточно хорош, чтобы это сделать. Я считаю, что он единственный человек сейчас в первом тяжелом весе или супертяжелом весе, который может дать Александру Усику настоящий бой», — сказал Хирн.

Ранее бывший чемпион мира Майрис Бриедис нашел для абсолютного чемпиона Александра Усика следующего соперника.

sport.ua