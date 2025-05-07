Колапинто заменит Дуэна в Alpine F1

Через 12 часов после заявления Alpine об уходе Оливера Оукса с поста руководителя команды – теперь её возглавил Флавио Бриаторе, в команде официально подтвердили замену пилотов.

На пяти ближайших этапах – от Имолы до Австрии, напарником Пьера Гасли станет Франко Колапинто. Перед Сильверстоуном команда вновь оценит ситуацию. Джек Дуэн останется частью команды, став первым резервным пилотом.

Франко будет выступать под номером #43.

Флавио Бриаторе, советник и руководитель команды: «Проанализировав первые гонки сезона, мы решили посадить Франко за руль второй машины рядом с Пьером на следующие пять гонок.

Учитывая, что в этом году силы пилотов близки, а машина конкурентоспособна, и команда значительно улучшила ее за последние 12 месяцев, мы видим необходимость в ротации состава. Мы знаем, что сезон 2026 года особенно важен для команды, полная оценка гонщиков в этом сезоне позволит максимально реализовать наши амбиции в следующем.

Мы продолжаем поддерживать Джека, в этом сезоне он действовал очень профессионально. Следующие пять гонок дадут нам возможность попробовать что-то другое, а после этого мы оценим наши возможности».

Франко Колапинто: «Во-первых, я хочу поблагодарить команду за предоставленную возможность принять участие в следующих пяти гонках. Я много работал вместе с Alpine, чтобы подготовиться к следующему этапу в Имоле и предстоящей строенной серии, которая, нет никаких сомнений, будет напряжённой и станет большим вызовом для всех.

Я оставался в форме и готовым сесть за руль благодаря участию в тестах, организованных командой, и работе на симуляторе в Энстоуне. Я сделаю всё возможное, чтобы быстро набрать скорость и полностью выложусь, чтобы вместе с Пьером показать лучшие из возможных результаты».

Джек Дуэн: «Я очень горжусь тем, что осуществил свою давнюю мечту и стал профессиональным гонщиком Формулы 1. Я всегда буду благодарен команде за помощь в достижении этой мечты.

Конечно, эта последняя глава даётся мне нелегко, поскольку, будучи профессиональным гонщиком, я хочу гоняться. Тем не менее, я ценю оказанное командой доверие и поддержку. У нас с ними долгосрочные цели, и я продолжу прилагать максимум усилий, чтобы помочь на пути к их достижению.

Я буду и дальше напряжённо работать, с интересом следить за следующими пятью гонками и продолжу двигаться к достижению личных целей».

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