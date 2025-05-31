Пьер Гасли: Нам был необходим такой результат

Пьер Гасли завершил квалификацию в Барселоне с 8-м результатом, что для французского гонщика Alpine вполне неплохо, учитывая, в какой форме сейчас его команда. Франко Колапинто выбыл из борьбы уже в первой сессии, поскольку с его машиной возникла техническая проблема.

Пьер Гасли (8-й): « Я доволен результатом квалификации. Он однозначно был нам необходим после двух предыдущих недель, доставивших лишь расстройство, и важно, что сегодня мы отыгрались и возглавили среднюю группу команд.

Четыре топ-команды, конечно, нас опережают, но для нас и эта позиция хороша, поэтому я рад за всех, кто работает в Alpine. Во время третьей тренировки мы провели ряд экспериментов, но перед квалификацией решили вернуться к изначальным настройкам.

Мы хорошо провели все три сессии и в итоге дошли до финала квалификации, где нам удалось проехать действительно неплохой круг, и в завтрашней гонке мы стартуем с 8-й позиции.

Мы получили шанс бороться за очки, хотя понимаем, что это уже другая история, поскольку приходится учитывать такие факторы, как тактика и деградация резины. Посмотрим, как всё сложится, но я рад, что смогу побороться за хорошие результаты».

Франко Колапинто (19-й): «После тех впечатлений, какие машина произвела по ходу первого заезда в начале квалификации, мне жаль, что мы лишились возможности провести решающую попытку и шанса подняться на более высокие позиции.

Я почувствовал, что в машине что-то сломалось, но в целом темп у неё был, и пилотировать было комфортнее, чем в предыдущих сессиях уик-энда. Это подтверждает, что команда добилась улучшений по сравнению с пятницей.

Учитывая, с каких позиций мы стартуем, мы должны прикинуть, есть ли возможность пробиваться вперёд за счёт тактики, поскольку на этой трассе довольно сложно обгонять».

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