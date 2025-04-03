Кими Антонелли: Формула 1 может быть очень жестокой

18-летний Кими Антонелли отлично начал карьеру в Mercedes и сочувствует проблемам, возникшим у Лиама Лоусона в Red Bull…

Кими Антонелли: «В Формуле 1 все новички работают в условиях высокого прессинга. Мне повезло, меня окружают хорошие люди, хорошая команда, которая во всём меня поддерживает, поэтому я не чувствую большого давления, но так происходит далеко не везде. Иногда Формула 1 может быть очень жестокой.

Здесь крупные компании, большие ожидания – борьба идёт на самом высоком уровне и от вас ждут результатов. В моем случае, как и в случае с некоторыми другими гонщиками, мы представляем бренд. Нам нужно хорошо выступать и оправдывать эти ожидания, хотя на столь высоком уровне это непросто. Поэтому прессинг очень велик, и с ним нужно справляться».

Источник