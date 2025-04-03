Чжэн Циньвэнь – о письме игроков с требованием увеличить призовые: “Думаю, что от этого выиграют все теннисисты, не только топ-игроки”

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь прокомментировала информацию о том, что игроки топ-20 АТР и WTA написали письмо организаторам турниров Grand Slam с требованием увеличить призовые



Китайская теннисистка, являющаяся одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире, поддержала инициативу по увеличению доли призовых для теннисистов, подчеркнув важность таких изменений для игроков вне топ-рейтингов.

«Я думаю, что от этого выиграют все теннисисты, не только топ-игроки, – сказала 22-летняя теннисистка. – Особенно те, кто годами усердно работает и должен получать достойную оплату за выступления на турнирах Grand Slam. Им нужно выживать, им нужно оплачивать работу хорошей команды, чтобы иметь шанс выигрывать матчи. Так что, думаю, это очень позитивный шаг».

Чжэн, которая, по данным Sportico, стала четвёртой в списке самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года, привела в пример баскетбол:

«Если посмотреть, как обстоят дела в баскетболе – там распределение 50 на 50. Мы, игроки, действительно много работаем. Я знаю, сколько труда вложено, чтобы дойти до этого уровня. Так что считаю это справедливым».

Китаянка рассказала, что идею поднятия доли призовых впервые услышала от Виктории Азаренко, которая входит в совет игроков WTA.

«В самом начале я подумала, что это трудно реализовать. Но, как ни странно, им всё же удалось это сделать», – добавила Чжэн. «Я поговорила с моим менеджером, и нам кажется, что это принесёт реальную пользу всем теннисистам. Я искренне верю, что даже когда ты на 100-м месте в мире, тебе нужна хорошая команда, чтобы прогрессировать. А для этого ты должен быть в состоянии её оплатить».

На вопрос о том, прислушаются ли “мэйджоры” к игрокам, Чжэн ответила:

«Этого я не знаю. Мы делаем, что можем. А дальше посмотрим, что решат “боги” и турниры. Но, по крайней мере, мы стараемся».

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