Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели теннисный мастер-класс для сотен украинских детей в Виннице

Звезды украинского тенниса вышли на корт вместе с юными игроками в возрасте от 6 до 16 лет



В Украине состоялся очередной теннисный мастер-класс от Фонда Элины Свитолиной с участием самой экстретьой ракетки мира и рекордсмена национальной сборной в Кубке Дэвиса Сергея Стаховского. Ранее подобные мероприятия принимали Львов и Киев. 4 февраля в Виннице в клубе Tennis Hall Свитолина и Стаховский сыграли в теннис с более чем 200 юными украинцами. Всех участников в возрасте от 6 до 16 лет распределили на 4 возрастные группы.

“Когда-то давно свой мастер-класс проводил украинский теннисист Андрей Медведев, а я на него не попал. До сих пор об этом помню. Поэтому хорошо, что у детей есть возможность посещать такие мероприятия. Они мотивируют их заниматься спортом. Именно поэтому мы это делаем”, – рассказал Сергей Стаховский.





В целом мероприятие длилось более 5 часов. Кроме незабываемых эмоций все дети также получили подарки от Фонда Элины Свитолиной.

“Если мы хотим иметь будущих чемпионов и новых украинских лидеров, спорт и теннис должны стать массовыми. Мы в Виннице, чтобы поддержать тех, кто уже занимается теннисом, поблагодарить бизнес за развитие спортивной инфраструктуры и самое главное – вдохновить юных спортсменов заниматься этим замечательным видом спорта и продолжать мечтать”, – сказала Элина Свитолина в интервью местным СМИ.





Фото: Elina Svitolina Foundation.

btu.org.ua