Араухо – о жалобе Реала в RFEF: Быть арбитром – сложная профессия

Футболист поделился мыслями

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Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о жалобе мадридского "Реала", поданной в Федерацию футбола Испании.

"Мы не можем говорить все, что думаем. Быть арбитром – сложная профессия. Мы сосредоточены на том, что нам положено, и на наших целях. Я не буду вдаваться в эти подробности, потому что это не входит в мои обязанности", – сказал футболист.

Напомним, что "Реал" подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по вопросам спорта (CSD) из-за плохой работы судей в матче против "Эспаньола".

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