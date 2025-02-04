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Футбол

Араухо – о жалобе Реала в RFEF: Быть арбитром – сложная профессия

Футболист поделился мыслями

Араухо - о жалобе Реала в RFEF: Быть арбитром - сложная профессия

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о жалобе мадридского "Реала", поданной в Федерацию футбола Испании.

    "Мы не можем говорить все, что думаем. Быть арбитром – сложная профессия. Мы сосредоточены на том, что нам положено, и на наших целях. Я не буду вдаваться в эти подробности, потому что это не входит в мои обязанности", – сказал футболист.

    Напомним, что "Реал" подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по вопросам спорта (CSD) из-за плохой работы судей в матче против "Эспаньола".

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    www.ua-football.com

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