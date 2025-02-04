ОФИЦИАЛЬНО. В Киеве состоится бой за титул чемпиона Украины

Top Boxing Generation. Гаджиев – Слипченко

1 марта в Киеве состоится шоу от промоутерской компании Top Boxing Generation, которое возглавит бой за два титула.

В ринге встретятся боксеры полутяжелого веса (до 79,38 кг) – Рамиль Гаджиев (16–2–1, 10 КО) и Всеволод Слипченко (7–2, 3 КО). Они сразятся за титул чемпиона Украины, а также разыграют вакантный пояс WBC Ukraine.

Вечер бокса пройдет в Stereo Plaza и будет транслироваться на платформе Киевстар ТБ. Расписание всех поединков на шоу будет объявлено позже.

Гаджиев в последнем бою одолел соотечественника Константина Рыбакова в августе прошлого года (RTD 3). Слипченко в сентябре 2024 нокаутировал в первом раунде украинца Дмитрия Ковалева.

sport.ua