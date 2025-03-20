Джошуа обвинили в обмане из-за нежелания драться в титульном поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Известный британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28–0, 25 КО) не сможет выйти на ринг из-за восстановления после травмы.

Некоторые эксперты и болельщики считают, что Хирн соврал и боксер не собирается драться в ближайшее время. Причина – Джошуа ждет возвращения Тайсона Фьюри, чтобы провести бой, который принесет солидные деньги. Существует мнение, что британцу не видит смысла в реванше с Дюбуа из-за риска повторного поражения.

«Будет печально, если Эй Джей продолжит «получать травмы», ожидая, когда наконец состоится золотой бой с Фьюри. В идеале Джошуа должен забыть о Тайсоне и сосредоточиться на более реалистичных планах.

Если бывший чемпион ждет «Цыганского короля», он совершает ошибку, потому что рискует больше никогда не выйти на ринг. В своих последних двух боях Энтони выглядел как тень себя прежнего, и теперь понятно, почему он не хочет возвращаться, чтобы провести реванш с Дюбуа», – считает источник.

sport.ua