«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

В ночь на 17 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой в супертяжелом весе – непобежденный британец Мозес Итаума (13–0, 11 КО) нокаутировал соотечественника Диллиана Уайта в первом раунде.

После завершения противостояния победитель прокомментировал свой успех и поделился планами о потенциальном поединке с чемпионом мира Александром Усиком:

«Я не планировал и не хотел, чтобы бой завершился так быстро, уже в первом раунде. Хорошо, что сумел потешить фанатов классным и ярким перфомансом.

Кто следующий соперник? Не буду бросать вызов Усику, потому что я не заслужил этот бой. Однако, я планирую выйти на ринг с теми боксерами, которые действительно имеют право драться с Александром. Это либо Джозеф Паркер, либо Агит Кабайел. Реально хочу такой бой», – сказал Итаума.

sport.ua