Сегодня "Манчестер Юнайтед" в рамках первого тура Английской Премьер-лиги принимает на "Олд Траффорд" лондонский "Арсенал" Микеля Артеты. Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим рассказал о готовности новичка команды – словенского нападающего Шешко:

Шешко готов играть с физической точки зрения. Он готов, это важнейший компонент в нашей лиге.

Он действительно умен, спрашивает о каждой детали, он всегда думает. Увидим, начнет ли он.

Беньямин Шешко присоединился к состоянию "Манчестер Юнайтед" летом этого года за 76,5 миллиона евро и плюс 8,5 миллиона в виде потенциальных бонусов. Контракт клуба с игроком рассчитан до 2030-го года.

www.ua-football.com