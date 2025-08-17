Connect with us
Футбол

Тренер Манчестера Юнайтед рассказал о готовности нового нападающего на первый матч чемпионата

    • Сегодня "Манчестер Юнайтед" в рамках первого тура Английской Премьер-лиги принимает на "Олд Траффорд" лондонский "Арсенал" Микеля Артеты. Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

    Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим рассказал о готовности новичка команды – словенского нападающего Шешко:

    Шешко готов играть с физической точки зрения. Он готов, это важнейший компонент в нашей лиге.
    Он действительно умен, спрашивает о каждой детали, он всегда думает. Увидим, начнет ли он.

    Беньямин Шешко присоединился к состоянию "Манчестер Юнайтед" летом этого года за 76,5 миллиона евро и плюс 8,5 миллиона в виде потенциальных бонусов. Контракт клуба с игроком рассчитан до 2030-го года.

