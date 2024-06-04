«Я хочу стать чемпионом мира». Экс-соперник Усика хочет провести реванш

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

26 летний британский боксер Даниэль Дюбуа высказался об абсолютном чемпионе мира в хевивейте 37-летнем Александре Усике и заявил, что хотел бы провести бой-реванш с украинцем.

«Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Я хочу снова получить бой с Усиком. Я хочу стать чемпионом и достичь своей цели», – сказал Дюбуа.

Дюбуа в 2023 году проиграл Усику нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде боя Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua