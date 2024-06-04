Фани обурені. Китаєць прийшов на фестиваль у костюмі гелікоптера Кобі Браянта, зробленого з пластикових пляшок

У китайському місті Ханчжоу відбувався фестиваль коміксів та косплею. Невідомий відвідувач шокував світову спільноту, прийшовши на івент в костюмі гелікоптера Кобі Браянта. Він зробив резонансне вбрання з пластикових пляшок, картону, форми баскетболіста та маски з обличчям Кобі.

Оточуючі позитивно відреагували на «перформанс», сміючись та активно фотографуючи дивака. Інтернет спільнота обурилася косплеєм та розцінила його як неповагу до легенди.

Кобі Браянт разом з донькою загинув у авіакатастрофі 26 січня 2020-го.

Відео: John-Carlos Estrada

Фото: Newsweek

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