Ягупова вошла в заявку сборной Украины на заключительные матчи отбора на Евробаскет-2025

Команда Евгения Мурзина сыграет в начале февраля с Португалией и Северной Македонией

Тренерский штаб женской сборной Украины по баскетболу огласил заявку на заключительные матчи квалификации на Евробаскет-2025 против Португалии и Северной Македонии.

В перечень вошла лидер сине-желтых Алина Ягупова, которая выступает за испанскую Валенсию. Всего тренерский штаб рассчитывает на 14 баскетболисток в предстоящих матчах.

Заявка женской сборной Украины по баскетболу

Защитницы: Дарья Дубнюк (Полония, Польша), Виктория Балабан (Нептунас, Литва), Наталья Цюбик (Наполи, Италия), Богдана Лапхан (Франковск-Прикарпатье), Анжелика Ляшко (Франковск-Прикарпатье).

Форварды: Алина Ягупова (Валенсия, Испания), Кристина Филевич (Киев-Баскет), Елена Бойко (Эгади Яхт Гольфобаскет, Италия), Кристина Кулеша (Нови Загреб, Хорватия), Вера Грималюк (Шамарин, Словакия), Татьяна Юркевичус (Брексия, Италия).

Центровые: Мириам Уро-Нилле (Ньон, Швейцария), Евгения Путра (Ружомберок, Словакия), Вероника Любинец (Локомотив Трутнов, Чехия).

Главный тренер — Евгений Мурзин. Ассистенты — Инна Кочубей, Елена Огородникова.

Команда Евгения Мурзина занимает третье место в группе G, набрав 5 очков. Сине-желтые отстают от лидера Сербии на три очка и потеряли шансы выиграть свой квартет. В финальную часть турнира выходит победитель группы, а также команда, которая заняла одно из четырех лучших вторых мест (всего в квалификации 8 квартетов).

Напомним, во время первого окна в ноябре 2023 года сине-желтые сначала на выезде разгромно проиграли Сербии (40:82), а затем уступили Португалии (63:78). Свою первую победу украинки одержали лишь в третьем туре в игре с Северной Македонией (98:49).

Два заключительных поединка в группе пройдут в феврале 2025 года. 6 февраля сине-желтые сыграют на выезде с Португалией. 9 февраля команда Мурзина примет Северную Македонию в номинально «домашнем матче», который пройдет в Риге.

Женский Евробаскет-2025 впервые пройдет на территории четырех стран — Италии, Греции, Чехии и Германии. Сборные этих стран получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА в группе I.

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