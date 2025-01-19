Australian Open. Зверев обыграл Умбера и второй год подряд сыграет в 1/4 финала

Александр Зверев выиграл свой матч четвёртого круга на австралийском “мэйджоре”
Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Четвёртый круг
Александр Зверев (Германия, 2) – Уго Умбер (Франция, 14) 6:1, 2:6, 6:3, 6:2
Немецкий теннисист одержал третью победу в четырёх матчах против Умбера и выиграл шестой матч подряд. Перед выступлением в Мельбурне Зверев записал в свой актив две победы в рамках командного турнира United Cup.
Александр Зверев четвёртый раз сыграет в четвертьфинале Australian Open и в целом проведёт 14-й матч на этой стадии турнира Grand Slam. Лучший результат немецкого игрока в Австралии – полуфинал в 2020 году и в прошлом сезоне.
Зверев будет бороться за свой девятый полуфинал на уровне “мэйджоров” с Томми Полом, которому проиграл в двух предыдущих встречах.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua