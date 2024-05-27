Ролан Гаррос. Парри обыграла Ферро и вторую неделю подряд встретится со Свитолиной

Диан Парри стартовала с победы на домашнем турнире Grand Slam

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Диан Парри (Франция) — Фиона Ферро (Франция, WC) 3:6, 6:3, 6:3

Французская теннисистка шестой сезон подряд выступает в основной сетке Ролан Гаррос и третий раз подряд выигрывает свой первый матч. Два года назад Парри удалось дойти до третьего круга, и это её лучший результат на «мэйджорах».

Следующей соперницей француженки будет Элина Свитолина, которой она проиграла неделю назад в первом круге турнира WTA 500 в Страсбурге.

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