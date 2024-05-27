Джеймс Ваулз: Наша машина будет становиться всё быстрее

Этап в Монако стал первой гонкой сезона, по итогам которой команда Williams наконец-то открыла счёт заработанным очкам, и Джеймс Ваулз не скрывает радости по этому поводу. Кстати, руководитель команды из Гроува похвалил Алекса Элбона, занявшего 9-е место, но про Логана Сарджента вообще ни сказал ни слова, а это наводит на определённые размышления…

Джеймс Ваулз: «Концовка уик-энда была просто замечательной! Мы заработали два очка и вернулись на 8-ю строчку Кубка конструкторов, и теперь до конца сезона соперничество будет только обостряться.

Мы сделали уверенный шаг вперёд, но дело не только в том, что счёт очкам уже открыт: мы добились этого в Монако, на трассе, на которой в предыдущие годы у нас всегда были сложности.

Это стало возможным в том числе потому, что команда заложила прочную основу, у нас очень хорошо сбалансированная машина, а Алекс отлично справлялся с делом во все дни уик-энда. Но всё-таки у меня есть и поводы для некоторого расстройства, ведь мы так и не смогли продемонстрировать все наши возможности; совершать обгоны на этой трассе нам не удавалось, что нас сильно сдерживало.

Теперь надо постараться воспользоваться моментом и развить достигнутое, и мы надеемся, что в нескольких следующих гонках сможем выступить лучше. Мы модернизируем машину, и уже на этапе в Канаде она станет легче – надеюсь, это будет способствовать дальнейшему прогрессу.

Сезон долгий, в нём 24 гонки, и до конца чемпионата ещё далеко, но наша машина будет становиться всё быстрее. А пока, вернувшись на базу в Гроуве, мы должны проанализировать и то, что мы делали правильно, и всё, что нам не удавалось за два предыдущих уик-энда. А также важно понять, как действовать, чтобы продолжить движение вперёд».

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