Леклер: Интересы Ferrari выше интересов любого гонщика

В четверг в Мельбурне Шарль Леклер высказался против спекуляций о возможной иерархии в Ferrari…

Шарль Леклер: «В Ferrari интересы команды выше интересов любого гонщика. Так было всегда. Именно это делает Ferrari особенной. Здесь поддерживают команду, а не одного конкретного гонщика.

Очевидно, что Льюис Хэмилтон приходит в команду как легенда спорта, поэтому сейчас к нему приковано гораздо большее внимание, чем ко мне, но я совершенно не против. Это нормально, что так происходит, но это не значит, что он более важен для Ferrari».

Источник