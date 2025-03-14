Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

На решение президента WBO отреагировал бывший соперник Александра Усика Тайсон Фьюри, который поддержал это решение. У Тайсона уже долгое время дружеские отношения с Паркером.

«Пришло время дать Джо его шанс, поехали», – отметил Фьюри.

В прошлом году Фьюри дважды претендовал на пояс WBO, но был побит Усиком.

sport.ua