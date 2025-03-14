Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером

Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.
Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.
На решение президента WBO отреагировал бывший соперник Александра Усика Тайсон Фьюри, который поддержал это решение. У Тайсона уже долгое время дружеские отношения с Паркером.
«Пришло время дать Джо его шанс, поехали», – отметил Фьюри.
В прошлом году Фьюри дважды претендовал на пояс WBO, но был побит Усиком.