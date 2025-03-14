Хольгер Руне: “Я не верю, что стал худшим игроком за последние два года”

Датский теннисист Хольгер Руне оценил свой прогресс после выхода в четвертьфинал “Мастерса” в Индиан-Уэллс.



«Я усвоил свои уроки. Ничего не происходит без причины. Думаю, каждый игрок заслуживает быть там, где он есть. Я заслуживаю своего рейтинга. Каждый, кто находится на своем месте в рейтинге, получил его заслуженно, потому что это вопрос результатов, а также стабильного улучшения игры.

Думаю, что на этом турнире мне удалось значительно улучшить ментальную стабильность. Это также приводит к лучшим результатам и более стабильной игре. Я не верю, что стал худшим игроком за последние два года. Наоборот, я считаю, что стал лучше во всех аспектах. Ментально я чувствую себя хорошо, на корте сохраняю спокойствие и просто живу каждым днем», – сказал Хольгер.

«Я живу своей мечтой, и это еще приятнее, когда это подтверждается на корте. Сейчас я получаю от этого такое же удовольствие», – добавил Руне.

«Безусловно, были моменты, когда это не было так. Когда у тебя высокие ожидания, а ты им не соответствуешь, это разочаровывает. Но, знаете, все просто – я просто люблю теннис. Поэтому даже если я не доволен своими результатами, мне все равно приносит радость выходить на тренировочный корт, отрабатывать форхенд, бэкхенд, работать над физической подготовкой».

В четвертьфинале “Мастерса” в Индиан-Уэллс Хольгер Руне сыграет против Таллона Грикспора, которому проиграл обе очные встречи (все на грунте).

btu.org.ua