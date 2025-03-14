Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы

Закончились матчи 1/8 финала и определились пары 1/4 финала Лиги Европы.
Болельщиков ждут следующие матчи:
Встречи между командами
"Тоттенхэм" последний раз встречался с "Айнтрахтом" в октябре 2022 года в групповом этапе Лиги Чемпионов. Во Франкфурте матч закончился вничью 0:0, в Лондоне команды сыграли 3:2. Обе команды прошли в плей-офф.
"Будё/Глимт" с "Лацио" встречаются впервые в своей истории.
"Рейнджерс" встречался с "Атлетиком" в 1/4 финала сезона 1968/69. Матч в Шотландии закончился со счётом 4:1, в Испании – 2:0.
"Лион" противостоял "Манчестер Юнайтед" последний раз в 1/8 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2007/08. Матч во франции закончился вничью 1:1, а в Англии минимально победили оппонента со счётом 1:0.
Матчи состоятся 10 апреля. Ответные матчи пройдут 17 апреля.