Антонио Конте: Скудетто с Наполи было бы чем-то невероятным – все в наших руках

После победы над "Торино" (2:0) главный тренер "Наполи" Антонио Конте признает, что выиграть чемпионство в свой первый сезон в клубе было бы настоящим подвигом.

"Осталось сделать четыре шага. Мы впереди, и теперь все зависит только от нас. Впереди матчи с "Лечче" и "Пармой", которые борются за выживание, а затем – "Дженоа" и "Кальяри".

Мы одержали победу с большой решимостью, команда была уверенной в своих силах, а болельщики стали для нас настоящим 12-м, а может и 13-м игроком. Даже добраться до стадиона было сложно – столько людей собралось вокруг. Они заряжали нас своей энергией и желанием победы.

Мы тяжело работали и сейчас видим плоды этого труда. У нас 74 очка, и за четыре тура до конца мы уже почти гарантировали себе Лигу чемпионов. Если вспомнить, с чего мы начинали – это уже впечатляет, вся заслуга принадлежит ребятам. Что касается Скудетто, то это было бы чем-то невероятным", – сказал Конте.