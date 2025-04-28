IIHF

В понедельник, 28 апреля, сборная Украины по хоккею проведет второй матч на чемпионате мира в дивизионе 1А, который проходит в Румынии.

«Сине-желтых» ждет встреча с командой Италии. Игра начнется в 12:30 по киевскому времени.

В стартовом поединке турнира украинская сборная проиграла по буллитам команде Великобритании – 3:4. Основное время встречи принесло ничью 3:3, а в серии послематчевых штрафных бросков украинцы уступили 0:2.

Сборная Италии в первой игре чемпионата мира добилась комфортной победы над командой Японии со счетом 4:1.

Напомним, победитель дивизиона 1А и вторая команда итоговой таблицы станут обладателями путевок в сильнейшей дивизион чемпионата мира. Главный аутсайдер турнира понизитсчя в классе в дивизион 1В.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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