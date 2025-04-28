“Это была действительно хорошая победа для меня”. Элина Свитолина рассказала, за счет чего сумела обыграть Елену Рыбакину в Мадриде

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Еленой Рыбакиной в поединке третьего круга турнира в Мадриде и предстоящий матч против Марии Саккари



– Элина, поздравляем с победой! Вы выглядели очень убедительно. Как бы вы оценили свою игру в этом поединке?

– Да, это была действительно хорошая победа для меня. Я сыграла очень хорошо. Старалось сохранять концентрацию с самого начала и до конца, потому что знаю, что Елена может быть очень опасной соперницей – она большая чемпионка. Поэтому нужно было сразу задавать высокий темп и удерживать его. Очень рада, что удалось победить в двух сетах.

– Это уже ваша девятая победа подряд, и за это время вы не проиграли ни одного сета. Кажется, что сейчас вы можете обыграть кого угодно, независимо от покрытия. Вы сами это ощущаете?

– Я стараюсь усердно работать, чтобы достичь такого уровня. И да, очень довольна своим выступлением на данный момент. После Майами я взяла паузу, чтобы поработать над игрой, физической формой – ведь переход с харда на грунт всегда даётся непросто. Сейчас я очень довольна тем, как играю, и хочу продолжать в том же духе.

– Раньше Мадрид не был для вас самым успешным турниром. Что изменилось в этом году?

– Я стараюсь оставить все неудачные результаты в прошлом и воспринимать каждый сезон как новый этап. Продолжаю упорно работать, искать свою игру, тактику против каждой соперницы. Пока это даёт результат.

– В следующем матче вас ждёт обновлённая Мария Саккари, которая вновь работает с Томом Хиллом. Что скажете о следующем соперничестве?

– Мария – очень упорная соперница, настоящий боец. Мне придётся серьёзно поработать на корте. Сейчас самое главное для меня – позаботиться о своём теле, хорошо восстановиться и быть готовой к большому бою.

Поединок четвертого круга турнира в Мадриде между Элиной Свитолиной и Марией Саккари пройдет сегодня 28 апреля (ориентировочное начало матча в 22:30 по Киеву). Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить трансляцию поединка.



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