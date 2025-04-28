В Ferrari представили униформу, подготовленную к Майами

На прошлой неделе мы рассказывали, что в Ferrari особым образом готовятся к предстоящему Гран При Майами, и в эту среду собираются представить новую версию оформления своих машин.

Судя по тизеру, тогда обнародованному, в их раскраске стоит ожидать появление элементов небесно-голубого цвета, который используется в корпоративной стилистике компании HP, титульного спонсора Скудерии.

Но в Маранелло решили подойти к делу комплексно и не ограничиваются только оформлением SF-25, поэтому сегодня представили обновлённую униформу, которую в дни уик-энда в штате Флорида будут носить Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Надо полагать, такие же белые футболки и кепки от Puma, ещё одного спонсора Ferrari, выдадут и остальным сотрудникам команды.

Любая новость от итальянской команды вызывает живой отклик болельщиков, так было и на этот раз, но похоже, что не все оценили новую униформу Скудерии. В частности, авторы некоторых комментариев пишут примерно следующее: для специальной версии, приуроченной к конкретной гонке, футболки могли бы выглядеть более интересно и менее «классически».

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