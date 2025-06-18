Red Bull в феврале запросила суперлицензию для Линдблада

На прошлой неделе в FIA сделали исключение и одобрили запрос Red Bull Racing на выдачу суперлицензии Арвиду Линбладу, хотя гонщику ещё не исполнилось 18 лет. Предполагается, что в случае возможной дисквалификации Макса Ферстаппена Арвид заменит резервного гонщика Аюму Ивасу, который в свою очередь сядет за руль Racing Bulls вместо одного из основных гонщиков команды из Фаэнцы, которому при таком сценарии предстоит заменить действующего чемпиона мира.

Как выяснилось, в Red Bull Racing заранее учли возможную дисквалификацию своего лидера, поэтому ещё до начала сезона запросили суперлицензию для Линдблада.

«Я очень благодарен и горжусь тем, что мне выдали суперлицензию, предоставив возможность сесть за руль в официальных сессиях Формулы 1, – рассказал Арвид Линдблад. – Но я не знаю, произойдёт это или нет. Об этом лучше поговорить с Red Bull, но я очень счастлив просто из-за того, что у меня есть такая возможность.

Запрос на получение суперлицензии был отправлен в феврале. Тот факт, что я её получил тогда, когда над Максом нависла угроза перебора штрафных баллов, скорее совпадение. Я не знаю, какой у команды план, если что-то такое произойдёт».

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