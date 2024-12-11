В Ferrari убрали упоминание Andretti из пресс-релиза

Накануне в Ferrari опубликовали короткий пресс-релиз, в котором подтвердили подписание контракта на поставку силовых установок и коробок передач команде Cadillac. В релизе упоминалось, что соглашение заключено с Andretti Formula Racing LLC, но спустя какое-то время Скудерия выпустила новую версию пресс-релиза уже без упоминания Andretti, но с цитатами Фредерика Вассёра и руководителя команды Cadillac Грэма Лоудона.

Фредерик Вассёр: «Приятно видеть приверженность Формуле 1 ещё одной американской команды, за которой стоит одна из самых уважаемых марок автомобильной промышленности.

Мы рады поставлять команде силовые установки и коробки передач, которые лягут в основу технического сотрудничества. Это означает, что у Ferrari по-прежнему будут две клиентские команды в чемпионате со всеми преимуществами, которое это даёт для технического развития Ferrari».

Грэм Лоудон: «Мы рады сотрудничеству с Ferrari, которая станет поставщиком силовых установок и коробок передач команде Cadillac, объединяя наше наследие. Выбор правильного поставщика силовых установок критически важен, и мы доверяем страсти Ferrari, её совершенству и исключительным способностям её сотрудников».

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