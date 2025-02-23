Мика Сало: Я полностью на стороне гонщиков

На этой неделе Мика Сало отдыхал с семьёй и друзьями в Лапландии, но сегодня в финской прессе появился его довольно резкий комментарий по поводу недавнего решения FIA ужесточить наказания гонщиков за использование ненормативной лексики.

Экс-пилот Формулы 1, у которого также весьма обширный опыт работы на гонках в качестве стюарда, убеждён, что запрещать гонщикам выражать эмоции – неправильный путь.

Недавно мы приводили комментарий Мики, что теперь FIA вряд ли будет приглашать его в судейскую бригаду, поэтому теперь он может высказывать своё мнение о федерации более свободно.

«Это абсолютно смехотворное правило, – заявил он в интервью газете Iltalehti. – И здесь я полностью на стороне гонщиков. Формула 1 – единственный в мире вид спорта, в котором перед гонщиком постоянно находится микрофон. Когда адреналин захлёстывает, эмоции распирают, то гонщик сразу их выражает, общаясь с командой по радио. Требовать от него, чтобы он в такой ситуации не произносил ни единого крепкого словца, совершенно безосновательно.

Например, финские метатели копья тоже вопят жутким образом, когда участвуют в соревнованиях. Но никому не приходит в голову их штрафовать. Я понимаю, что на пресс-конференциях подобную лексику допускать не следует, но контролировать, что гонщики говорят, когда пилотируют свои машины – неправильно».

В те времена, когда Мика Сало выступал в Формуле 1, публика не могла слышать переговоры гонщиков с командами, и он считает, что это не так уж плохо: «Лично меня наверняка бы штрафовали! По ходу гонок гонщики и инженеры часто выражались очень резко, тем более, когда на трассе что-то происходило».

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