Норрис: В субботу ещё предстоит поработать с настройками

Ландо Норрис возглавил протокол второй сессии свободных заездов Гран При Бельгии. Скорость McLaren подтвердил Оскар Пиастри, показавший второе время. В британской команде рассказали, что много внимания уделили оценке износа резины на новом асфальте трассы.

Ландо Норрис (1-й): «Вполне хороший день. Машина кажется быстрой, и мы собрали полезную информацию. Мне ещё предстоит поработать в субботней тренировке с настройками, чтобы полностью комфортно чувствовать себя за рулём, но уже сегодня ближе к концу сессии я начал находить свой ритм. Посмотрим, какие результаты принесёт суббота».

Оскар Пиастри (2-й): «Команда провела две продуктивные тренировки. На протяжении всего дня у нас был хороший темп, и нам удалось собрать много информации для анализа.

Я считаю, что мы можем с уверенностью ждать завтрашний день. Посмотрим, какой окажется погода».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Позитивный первый день в Спа. Оба гонщика без проблем отработали намеченные программы. Мы сконцентрировались на оценке эффективности шин, принимая во внимание, что на половине дистанции круга уложен новый асфальт. Мы многое узнали.

Вечером предстоит проанализировать собранные данные и сделать машину лучше, чтобы побороться за лучшие позиции в квалификации и в гонке».

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