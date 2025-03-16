Формула 2: Воскресная гонка отменена из-за непогоды

Виктор Мартен три года назад стал чемпионом Формулы 3, после чего перешёл в Ф2, но повторить успех в этой серии ему не удаётся, хотя французский гонщик, участник молодёжной программы Alpine, уже третий сезон выступает здесь за команду ART и по-прежнему показывает вполне достойную скорость.

Очередным подтверждением этому стала его поул-позиция на первом этапе сезона в Австралии. Как и обещал метеопрогноз, воскресное утро в Мельбурне выдалось дождливым, и Виктор наверняка надеялся, что опыт позволит ему добиться успеха даже в этих сложных условиях.

Со второй позиции стартовал не менее опытный гонщик, Ричард Ферсхор, у которого наверняка были свои виды на предстоящую гонку, но для голландца что-то пошло не так ещё до старта. С его оранжевой машиной с бортовым номером 6 возникли какие-то неполадки, из-за чего старт пришлось отложить.

В течение лишних 10 минут гонщики мокли под дождём на стартовом поле в ожидании, когда команда MP Motorsport разберётся с машиной Ферсхора, а тем временем стало известно решение стюардов: Ричард получил штрафной проезд по пит-лейн, хотя гонка ещё даже не началась.

Дождь усиливался и было понято, что старт в любом случае должен быть дан за автомобилем безопасности, чтобы снизить риски инцидентов на первом круге. Трасса была залита водой, и комментаторы выражали сомнения, что гонка начнётся вовремя – даже со стороны было видно, что условия в Альберт-парке совершенно не способствуют проведению соревнований по автоспорту.

Тем не менее, пелотон отправился на формационный круг, и в это время стало известно решение дирекции гонки: давать старт нельзя, слишком опасно. Были вывешены красные флаги, и пелотон вернулся на пит-лейн. Метеорадар показывал, что дождь такой интенсивности продлится ещё как минимум полчаса.

И тут произошёл странный инцидент: Алекс Дюнн, гонщик Rodin Motorsport и участник молодёжной программы McLaren, остановился на въезде на пит-лейн, его машина заглохла, заблокировав путь остальным, кто ехал позади него. Через какое-то время заглушить двигатели пришлось и этим гонщикам, и маршалы были вынуждены толкать эти несколько машин, чтобы вернуть их на пит-лейн.

Поскольку ясности, когда может быть дан старт или хотя бы попытка старта, не было, большинство гонщиков вылезли из своих машин, но кто-то предпочёл остаться в кокпите. Например, так решил Арвид Линдблад, участник молодёжной программы Red Bull, и наблюдая за тем, что происходит вокруг, он сказал по радио: «Не знаю, видели ли вы уток во 2-м повороте трассы? Им-то такая погода подходит отлично».

Дирекция гонки объявила своё решение: формационный круг стартует в 12.04 по местному времени, т.е. более чем на на полчаса позже, чем предполагалось изначально. При этом было непохоже, что дождь стал слабее, т.е. трасса была полностью залита дождём, однако гонщики вернулись в кокпиты своих машин.

Но никто не удивился, когда стало известно, что старт отложен ещё на 10 минут. На экране метеорадара было видно, что трасса находится почти в эпицентре ненастья, хотя дождевой фронт вроде бы понемногу смещался в сторону.

Тем временем по трассе продолжал ездить зелёный кроссовер Aston Martin, медицинский автомобиль FIA, чтобы получить более точное представление о состоянии покрытия. И это состояние не сулило ничего хорошего, поэтому старт был в очередной раз отсрочен.

При этом переносить его бесконечно тоже было нельзя, поскольку это могло нарушить остальное расписание воскресенья, а этого нельзя было допустить без крайней необходимости.

Стало известно очередное решение дирекции гонки, что если старт всё-таки будет дан, то дистанция гонки будет сокращена до 12 кругов. Пелотон наконец-то выехал на трассу за автомобилем безопасности, и произошло это спустя примерно час после изначального времени старта.

И тут машину Оливера Гёте развернуло на трассе даже на относительно небольшой скорости, на которой пелотон ездил за сейфти-каром, а это тоже говорило о том, в каких сложных условиях приходилось пилотировать. Поэтому на трассе вновь были вывешены красные флаги и пелотон уже во второй раз потянулся в сторону пит-лейна. Всё-таки безопасность превыше всего.

И почти сразу стало известно, что гонка окончательно отменена. Надо полагать, к огорчению некоторых её участников, прежде всего Виктора Мартена, который при старте с поула вполне мог в любых условиях довести гонку до победы.

Каким образом руководство Формулы 2 собирается компенсировать отмену основной гонки первого этапа сезона, пока не вполне ясно, будем ждать дополнительной информации. Но по плану следующий этап должен пройти только через четыре недели, 12-13 апреля, в Бахрейне.

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