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Футбол

ПСЖ – Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

ПСЖ - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    • В центральной игре 26-го тура чемпионата Франции встретятся два наиболее титулованных клуба страны — "ПСЖ" и "Марсель". Подопечные Роберто Де Дзерби попытаются огорчить команду Луиса Энрике, которая не проиграла ни в одном матче этого сезона в Лиге 1.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в это воскресенье, 16-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

    ПСЖ - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    1.46 5.00 6.40 Узнать больше

    Трансляция матча

    ПСЖ - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    ПСЖ - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    ПСЖ - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    В эфире

    ПСЖ - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    Трансляція матчу “ПСЖ” – “Марсель” Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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