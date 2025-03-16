ПСЖ – Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

В центральной игре 26-го тура чемпионата Франции встретятся два наиболее титулованных клуба страны — "ПСЖ" и "Марсель". Подопечные Роберто Де Дзерби попытаются огорчить команду Луиса Энрике, которая не проиграла ни в одном матче этого сезона в Лиге 1.

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в это воскресенье, 16-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

1.46 5.00 6.40 Узнать больше

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Трансляція матчу “ПСЖ” – “Марсель” Смотреть трансляцию

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