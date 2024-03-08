Генменеджер «Каролины: «Рады дать Кузнецову возможность начать все заново»

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

Президент и генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл оценил обмен российского нападающего Евгения Кузнецова из «Вашингтона».

«Евгений — плеймейкер высокого уровня, который усилит нашу атакующую мощь. Он привнесет в наш состав еще больше опыта в плей-офф, и мы рады дать ему возможность начать все заново в «Каролине», — приводит слова Уодделла официальный сайт «Харрикейнз».

Об обмене Кузнецова стало известно 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получат пик третьего раунда драфта НХЛ в 2025 году. Кроме того, «Вашингтон» удержит 50 процентов зарплаты 31-летнего россиянина.

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 43 матча в НХЛ и набрал 17 (6+11) очков.

Источник