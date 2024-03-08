Audi выкупает акции Sauber и создаёт заводскую команду

В 2026 году компания Audi присоединится к Формуле 1 в качестве поставщика силовых установок команды Sauber. Первоначально немецкий автопроизводитель планировал выкупить 75% акций команды к 2026 году, но сегодня в Audi опубликовали официальное заявление, в котором подтвердили выкуп всех 100% акций Sauber. Таким образом, в Формуле 1 появится пятая заводская команда.

Оливер Хоффманн, член совета директоров по техническому развитию Audi: «Я убеждён, что объединив усилия и консолидировав у себя 100% акций Sauber Group, мы ускорим подготовку к 2026 году.

Я рад, что мы смогли договориться о сотрудничестве с Андреасом Зайдлем, который возьмёт на себя обязанности исполнительного директора Audi F1 Team. Он идеально подходит для реализации нашего амбициозного плана.

Благодаря его богатому опыту работы на руководящих должностях в автомобильных компаниях и в командах Формулы 1, он внесёт значительный вклад в проект Audi в Формуле 1».

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