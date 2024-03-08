Движение сенсационно победило Днепр-1 в 20 туре УПЛ

В матче 20-го тура Украинской Премьер-Лиги СК Днепр-1 дома уступил львовскому Движению.
Матч завершился со счетом 1:0 на пользу гостей.
Единственный гол в игре был забит на 5-й минуте, когда полузащитник днепрян Эдуард Сарапий после подачи углового Движения срезал мяч в собственные ворота.
Отметим, что матч трижды прерывался из-за воздушной тревоги.
<p 20 тур, 8 Чемпионат Украины — УПЛ
марта
СК Днепр-1 — Движение (Львов) 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 — 5 Сарапий (автогол)
Днепр-1: Волынец, Мирошниченко, Адамюк, Сарапий, Пасич, Бабенко, Пихалонок (к), Очеретько, Гуцуляк, Горбунов (Кивинда 52) , Филиппов.
Движение: Ледвой, Слюбик, Дидык (Холод, 57), Сыч, Роман, Подгурский, Пастух, Притула (Федор, 80), Плюман (Лях,63), Климчук (кап), (8.Карабин.57) 9.Квасница. (99.Рунич,63)
Предупреждение: 54 Гуцуляк, 85 Очеретько — 64 Холод
Несмотря на поражение Днепр-1 продолжает возглавлять турниру таблицу чемпионата с 38 очками в активе. В то же время победа позволила Движению подняться на пятую строчку (33 балла).
Следующий матч днепряне сыграют 12 марта против ЛНЗ, а львовяне 16 марта встретятся с Металлистом 1925 года.
Накануне  ;Динамо на последних секундах потеряло победу над Вересом.