Вест Хэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Слишком сложное испытание для Хулена Лопетеги

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"Вест Хэм" еще не успел полностью адаптироваться и привыкнуть к требованиям нового главного тренера. Хватает и новых игроков, которым еще стоит сыграться. Несмотря на это, они уже сейчас показывают неплохую игру, это еще далеко от того, на что они потенциально способны.

И именно сейчас матч против такого монументального "Манчестер Сити" выглядит для них как вообще не ко времени. Но расклад есть расклад.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 31 августа.

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Трансляція матчу “Вест Хэм” — “Манчестер Сити” Смотреть трансляцию

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