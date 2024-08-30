Топовый промоутер прокомментировал подписание контракта с Сиренко

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Сиренко

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен прокомментировал подписание контракта с украинским супертяжеловесом Владиславом Сиренко (21-0, 18 КО).

«Я рад приветствовать Владислава. Он знает, что находится в очень хорошей компании с тем количеством и качеством лучших супертяжеловесов, которые есть у нас в Queensberry. Владислав – безусловно, развивающийся талант, который быстро сделает себя очень известным в дивизионе, особенно учитывая его исключительный процент нокаутов.

Сейчас он находится на том этапе, когда хочет, чтобы ему бросали новые вызовы и устраивали самые громкие бои, и мы можем ему это предложить», – сказал Уоррен.

sport.ua