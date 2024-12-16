Усик ответил, как бы завершился бой Владимир Кличко – Эвандер Холифилд

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик принял участие в блиц-опросе. Александр выбрал победителей между лучшими боксерами. Усик считает, что Владимир Кличко сумел бы одолеть бывшего чемпиона мира Эвандера Холифилда.
– Эвандер Холифилд или Джордж Форман?
– Эвандер Холифилд
– Эвандер Холифилд или Владимир Кличко?
– Владимир Кличко
– Владимир Кличко или Тайсон Фьюри?
– Владимир Кличко
– Владимир Кличко или Александр Усик?
– Мухаммед Али
Ранее легендарный боксер Майк Тайсон поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.