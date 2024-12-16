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Бокс

Усик ответил, как бы завершился бой Владимир Кличко – Эвандер Холифилд

Усик ответил, как бы завершился бой Владимир Кличко – Эвандер Холифилд

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик принял участие в блиц-опросе. Александр выбрал победителей между лучшими боксерами. Усик считает, что Владимир Кличко сумел бы одолеть бывшего чемпиона мира Эвандера Холифилда.

– Эвандер Холифилд или Джордж Форман?
– Эвандер Холифилд

– Эвандер Холифилд или Владимир Кличко?
– Владимир Кличко

– Владимир Кличко или Тайсон Фьюри?
– Владимир Кличко

– Владимир Кличко или Александр Усик?
– Мухаммед Али

Ранее легендарный боксер Майк Тайсон поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua

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