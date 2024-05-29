Экс-чемпион мира рассказал, удастся ли Усику снова победить Фьюри в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Джордж Гроувз высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Не думаю, что Усик завершит карьеру, хотя и добился всего, что мог. Не думаю что и Фьюри хочет уйти из бокса, он может провести бой с Джошуа в будущем, многие сейчас делают ставку на Энтони из-за его побед, но Тайсон его бы легко одолел.

Я считаю, что Усик снова выиграет в бою-реванше», – отметил Гроувз.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua