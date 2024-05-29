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Футбол

Греки вырывают победу в финале Лиги Конференций. Олимпиакос — Фиорентина 1:0. Обзор матча и видео гола

Нули в основное время

Греки вырывают победу в финале Лиги Конференций. Олимпиакос - Фиорентина 1:0. Обзор матча и видео гола

ANSA

    • В рамках финала Лиги Конференций был сыгран матч "Олимпиакос" — "Фиорентина". В основное время голов не было, но в дополнительное время греки забили гол на 116-й минуте и победили со счетом 1:0.

    Подметим, что финал проходил в Афинах. Греки по ходу турнира прошли в 1/16 "Ференцварош", в 1/8 "Маккаби Тель-Авив", в 1/4 "Фенербахче", в полуфинале они одолели "Астон Виллу".

    Смотрите видеообзор финального матча Лиги Конференций «Олимпиакос» — "Фиорентина".
    Афины. «ОРАР Арена».
    "Олимпиакос" — "Фиорентина" 1:0
    Гол: Эль-Кааби (116')

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