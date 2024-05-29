Ролан Гаррос. Кенин остановила Гарсию, Гауфф и Жабер вышли в третий круг

Результаты среды в женской сетке Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 8 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Наоми Осака (Япония, SR) 7:6(1), 1:6, 7:5

Коко Гауфф (США, 3) — Тамара Зиданшек (Словения, Q) 6:3, 6:4

София Кенин (США) — Каролин Гарсия (Франция, 21) 6:3, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 8) — Камила Осорио (Колумбия) 6:3, 1:6, 6:3

Коко Гауфф четвёртый сезон подряд проходит в третий круг на Ролан Гаррос. Напомним, что лучший результат американки в Париже — финал два года назад.

София Кенин выиграла у Каролин Гарсии на всех трёх покрытиях. В 2018 году американка была сильнее на травяном турнире WTA 250 на Мальорке, а в следующем сезоне — на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте. Отметим, что в 2020 году Кенин смогла дойти до финала на французском «мэйджоре».

Онс Жабер одержала третью победу подряд в матчах против Камилы Осорио. Ранее теннисистки встречались на US Open в 2021 и 2023 годах. В прошлом сезоне на Ролан Гаррос туниска дошла до четвертьфинала.

Отметим, что остальные 12 матчей, которые были запланированы на сегодня, не состоялись из-за дождя.

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