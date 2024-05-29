У Red Bull могут возникнуть проблемы с запасными частями

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко опасается, что финансовый ущерб, который получила чемпионская команда после столкновения Серхио Переса и Кевина Магнуссена на первом круге Гран При Монако, может повлиять на возможности по доработке машины.

Согласно бюджетным ограничениям, в 2024 году каждая команда может потратить не более $135 миллионов. В эту сумму входит и устранение последствий после аварий, поэтому потеря трёх миллионов, которые потребуются на восстановление машины Переса, будет существенной.

Хельмут Марко: «Авария, очевидно, повлияет на нас. На восстановление машины потребуется три миллиона, и в худшем случае у нас будет меньше денег на доработку машины. Если нам придётся предпринимать дополнительные меры из-за возросшей конкуренции со стороны Ferrari и McLaren, то мы, естественно, окажемся в затруднительном положении».

Хельмут Марко добавил, что у команды могут возникнуть проблемы с запасными частями, если на следующем этапе в Канаде кто-то из гонщиков попадёт в ещё одну серьёзную аварию: «Если произойдёт ещё одна авария, то не все запчасти будут доступны для обеих машин».

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