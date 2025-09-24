Макс Ферстаппен дебютирует в GT3 на «Северной петле»

В середине сентября Макс Ферстаппен получил лицензию немецкой федерации, дающую право выступать в гонках серии NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie), этапы которой проходят на легендарной «Северной петле» Нюрбургринга. Тем самым, действующий чемпион мира Формулы 1 получил формальное право участвовать в этих гонках за рулём машин самой быстрой категории GT3.

Сегодня Макс объявил, что дебютирует в GT3 уже в этот уик-энд – 27 сентября он проведёт 4-х часовую гонку на «Северной петле».

Ферстаппену предстоит пилотировать Ferrari 296 GT3 швейцарской команды Emil Frey Racing. Его напарником по экипажу станет британец Крис Лулхэм, выступающий за команду Ферстаппена в серии GT World Challenge Europe Endurance Cup и кибергонках.

Макс Ферстаппен: «Гонки GT3 – моя страсть, так что я с нетерпением жду старт! Я люблю гонки, в том числе за пределами Формулы 1. Каждый круг на «Северной петле» даёт новый опыт. На этапы приезжает много поклонников гонок на выносливость, так что атмосфера тоже отличная.

Выступления в других гоночных категория, помимо Формулы 1, моё хобби. Я мечтаю когда-нибудь выйти на старт 24-х часовой гонки на «Северной петле».

В следующем году суточный марафон GT3 на «Северной петле» Нюрбургринга пройдёт 16-17 мая за неделю до Гран При Канады, поэтому теоретически Макс может быть свободен от других обязательств в эти дни и исполнить свою мечту.

Источник