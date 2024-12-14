Видео: Последний круг Льюиса за рулём его Mercedes W05

Сезон-2024 был намного интереснее многих предыдущих, но запомнится он не только захватывающей спортивной интригой. В этом году произошло немало важных событий, причём они начали происходить ещё до начала чемпионата: в феврале стало известно, что Льюис Хэмилтон расстаётся с Mercedes и начиная с 2025 года будет выступать за Ferrari.

По ходу сезона было много разговоров на эту тему, но теперь всё это позади, в том числе и официальное прощание семикратного чемпиона мира с заводской командой штутгартского концерна. Причём это прощание превратилось в целую череду церемоний, проходивших в разных странах.

Из Абу-Даби Льюис отправился в Малайзию на последнюю встречу со спонсорами из нефтегазовой компании Petronas, в среду вернулся в Европу и посетил штаб-квартиру Mercedes в Штутгарте, ведь эта компания поддерживала его на всех предыдущих стадиях карьеры, и история их отношений началась, когда он был 13-летним картингистом.

А вчера состоялись последние встречи с коллективами британских баз команды Mercedes в Брэкли и Бриксуорте, о чём мы тоже упоминали. Но осенью произошло ещё одно событие, которому и телеканал Sky Sports, и пресс-служба Mercedes тоже посвятили немало внимания.

До декабря они приберегали видеоролики, посвящённые прощанию Льюиса с его первой чемпионской машиной, за рулём которой в 2014 году он выиграл свой первый титул вместе с Mercedes. Премьера на Sky состоялась в дни Гран При Абу-Даби, а команда опубликовала свою версию только сейчас.

Понятно, что Льюис с искренней теплотой говорит о компании Mercedes, о его связях с этим брендом, но мы процитируем только его слова о самом дорогом для него моменте предыдущих 12 лет, когда он сотрудничал с командой из Брэкли.

Льюис Хэмилтон: «В 2014 году мы вместе впервые выиграли чемпионат – думаю, что это было совершенно особенное достижение. Люди в нас сомневались, думая, что решение присоединиться к Mercedes было худшим из всех, какие я мог принять, но я-то знал, что это прежде всего моя семья. Интуиция мне подсказывала, что я поступаю правильно – и это было именно так».

В этом ролике мы видим, как Льюис пилотирует ту историческую машину, хотя шлем и визор скрывают чувства которые он тогда испытывал. С одной стороны, нет сомнений, что момент для него был волнительный, с другой, он уже готов сделать следующий шаг и примерить красную униформу. Будет ли новый период его карьеры столь же ярким, как и предыдущий, покажет будущее.

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