«Нокаутирует в последних раундах». Харт сделал прогноз на Усик – Фьюри 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Известный боксерский аналитик Колин Харт поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Это поражение оказало сильное влияние на Тайсона. Он потерпел первое поражение и потерял титул. Я сомневаюсь, что Тайсон будет лучшим в этом поединке. Я прогнозирую победу Усика и на этот раз он нокаутирует Тайсона в последних раундах», – сказал Харт.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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