ХЕГАЙ – о боях в рф: «Как я могу об этом жалеть? Я гражданин Украины»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнольд Хегай

Украинский боксер полулегкой весовой категории Арнольд Хегай признался, почему проводил бои на территории окупантов. Спортсмен рассказал о хейте со стороны украинских фанатов.

– Не жалеете ли сейчас о том, что многие выступали в рф после начала войны в 2014 году?

– Как я могу сожалеть о том, что было? Мы не можем исправить наше прошлое. Если посмотреть, как все сложилось, то если бы я там не провел бои, то, возможно, вообще завершил бы спортивную карьеру.

Пытался найти промоутера в Украине, который бы мной заинтересовался, приезжал на спарринги в Киев, еще куда-то… Однако таких точно не было. Затем искал в Европе. Также не получилось не договориться. Наверное, потому, что у меня не было любительской карьеры. Это важно когда переходишь в профи. Плюс я был после травмы. Для возвращения на прошлый уровень в тайском боксе понадобилось бы пару лет. Не знаю. Я получил хороший опыт.

На тот момент у нас вроде бы были нормальные отношения. Меня впускали, я спокойно дрался и приезжал домой. Никаких проблем. Сейчас уже тяжело об этом думать.

– А сейчас поддерживаете контакты со своими знакомыми из россии?

– Бывший менеджер меня поздравляет после боев. Иногда пишет. Он был частью моей карьеры, и я не могу с ним не общаться. Не вижу в этом смысла.

Зависит еще от человека, как он относится ко всему этому. У меня среди новых контактов не было друзей. Большинство друзей из Одессы, которые жили и работали там, уехали. Мы с ними на связи.

– Хейт от украинцев прилетал за выступления в россии?

– Когда началась война, то было только такое, что мне писали, мол: «Почему ты не призываешь своих знакомых из россии выходить на улицы?». Близкие и друзья понимают, что я гражданин Украины и всюду ее представляю. Потому никто мне ничего предъявить не может. Если мы захотим друг другу выразить какое-нибудь недовольство, то сделаем это прямо в глаза.

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sport.ua