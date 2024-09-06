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Бокс

Будет нокаут? Топ-тренер дал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Будет нокаут? Топ-тренер дал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Топовый американский тренер Роберт Гарсия поделился ожидания от возможного супербоя между британскими супертяжеловесами Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО):

«Я думаю, Энтони Джошуа нокаутирует Тайсона Фьюри».

Ожидается, что Энтони Джошуа в случае завоевания титула IBF в поединке с Даниэлем Дюбуа выйдет на бой против Александра Усика или Тайсона Фьюри, которые в декабре проведут реванш, где на кону будут три пояса. Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что имел бы больше желания организовать поединок именно против Фьюри.

sport.ua

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