Лунин обошел Усика и Мудрика по количеству подписчиков в Instagram

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин после успешной игры в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» стал одним из самых популярных украинских спортсменов в инстраграме.

По состоянию на 15:00 четверга у Лунина уже есть 2,07 миллиона подписчиков. За ночь он перегнал игрока «Челси» Михаила Мудрика (1,92 млн), а уже сегодня днем – известного боксера Александра Усика (2,03).

Впереди остается только игрок «Арсенала» Александр Зинченко (2.62 млн).

Отметим, что в основное и дополнительное время команды сыграли вничью 1:1. В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

sport.ua