Джозеф Паркер удивил прогнозом на бой-реванш Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Новозеландский хевивейтер Джозеф Паркер высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Что нас ждет в бою-реванше? Тайсон победит, ведь после первого боя он должен вынести много уроков. Оба боксера будут лучше, ведь когда у тебя есть опыт 12-раундового боя, ты делаешь определенные выводы. Оба будут лучше, но Тайсон выиграет второй бой», – сказал Паркер.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua