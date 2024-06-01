Бавария и Реал Мадрид интересуется левым защитником Милана

Бавария или Реал

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"Реал Мадрид" интересуется Тео Эрнандесом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

"Реал Мадрид" интересуется левым защитником "Милана" 26-летним Тео Эрнандесом. Отмечается, что французом интересуется также "Бавария", но "Реал" попытается перехватить Тео Эрнандеса у мюнхенцев.

Напомним, Тео Эрнандес уже выступал за "Реал Мадрид" в сезоне 2017/18. За этот сезон в "Милане" француз провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 готовых и отдал 11 результативных передач.

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